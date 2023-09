IL PIZZINO SPOT di Urgo: La proprietà commutativa Nel calcio non sempre funziona la regola algebrica e il risultato, purtroppo, cambia...

In algebra la regola della proprietà commutativa è la seguente: cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Nel calcio a occhio e croce qualcuno è convinto che la norma sia tranquillamente replicabile. Sposto un allenatore là e un direttore tecnico qua, aggiungo un preparatore atletico da quest'altra parte impostomi dal suddetto allenatore, levo quel difensore e ne prendo un altro altrettanto sconosciuto di quello che se n'è appena andato e il risultato non cambia. Lo scudetto è sicuro. Se poi ci metto un parente a fare da raccordo perfino la Champions è cosa fatta.