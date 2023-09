Napoli, dopo le polemiche sui rinnovi Garcia si concentra sul Genoa I tifosi si aspettano una reazione alla ripresa del campionato

Fa discutere il duro comunicato del Napoli, che apostrofa in malo modo le voci di una trattativa con Kvaratskhelia per il rinnovo: il tweet ha sorpeso i tifosi. "Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia - si legge - Si tratta di “c...”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4 anni). Non lo hanno fatto né Mauro Meluso, né Maurizio Micheli, né Aurelio de Laurentiis, né Andrea Chiavelli". Parole dure, che ancora una volta prendono di mira il mondo dell'informazione.

E infatti è arrivata la condanna dell'Ordine dei Giornalisti, che richiama la società partenopea ad utilizzare un linguaggio adeguato. Al di là dei toni, il club azzurro non ha gradito le voci di richieste al rialzo del calciatore, che secondo alcuni quotidiani avrebbe chiesto uno stipendio da 5 milioni l'anno. Oggi il georgiano ne guadagna poco più di uno. Uno stipendio che, relativamente al mondo del calcio, è davvero troppo basso per un calciatore che ha dimostrato di avere grandi qualità. E infatti la negazione di una trattativa per il rinnovo fa preoccupare i tifosi, che temono di perdere il numero 77 azzurro.