IL PIZZINO SPOT di Urgo: La programmazione fallita Il presidente De Laurentiis ha fatto una serie di sforzi economici, ma non tutti stanno rispondendo

Qualunque sia il motivo per cui Luciano Spalletti è andato via da Napoli, va precisata una cosa che nessuno sottolinea. Con il Napoli che incantava il mondo intero con il suo gioco e i suoi gol, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto una serie di sforzi economici per rinnovare (innanzitutto Lobotka) prima e trattenere poi a suon di milioni giocatori che erano funzionali a quel modulo e a quello spirito. Ora se entrambi sono cambiati - questo va detto con chiarezza - il patron che fa, li svende tutti? Ha voglia lo slovacco a dire che "devono abituarsi". Ma a cosa, alla sconfitta?