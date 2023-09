Raspadori: "Che emozione ritrovare Spalletti in Nazionale" L'attaccante del Napoli: "Insieme abbiamo fatto un percorso fantastico"

"Ritrovare Spalletti a Coverciano è stata una grandissima emozione, per chi l'ha avuto come allenatore, anche solo per un anno come me. A Napoli ha fatto un percorso fantastico, è una persona che ha tantissima voglia trasmettere le sue idee e fare bene. Siamo molto felici di ritrovarlo, noi che lo conosciamo ma anche gli altri". Lo ha detto Giacomo Raspadori nel corso di un'intervista rilasciata a Raisport. "Quanto a Mancini non posso che ringraziarlo - ha continuato l'attaccante del Napoli - Ho raggiunto la Nazionale senza un grande percorso alle spalle, quando ero al Sassuolo la chiamata fu inaspettata".