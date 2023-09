A Castel Volturno Garcia lavora sull'inserimento di Natan: Elmas chiede spazio Il difensore brasiliano potrebbe esordire a Genova, ma non dal primo minuto

Mentre la società polemizza con la stampa, e indirettamente con i procuratori di Kvaratskhelia per la questione rinnovi, Rudi Garcia si concentra sull'impegno contro il Genoa dopo la sosta. La brutta sconfitta contro la Lazio è parzialmente giustificata dalla condizione ancora non ottimale degli azzurri e dai cambi sbagliati nella ripresa. Ed è proprio in questo senso che Garcia deve dare una risposta: il nuovo allenatore sta conoscendo i suoi giocatori da meno di tre mesi, e il presidente De Laurentiis vuole capire se sarà in grado di mantenere elevato il livello di gioco e soprattutto il rendimento della squadra. Ci sono alcune perplessità, come Lobotka che non sembra più nel fulcro del gioco, e lo scarso utilizzo di Elmas, che per Spalletti era un jolly tuttofare.

Resta sullo sfondo la difficoltà a collocare tatticamente Raspadori, che il francese sta provando a utilizzare come alternativa a Kvaratkshelia. Infine, c'è il caso Natan: il difensore brasiliano è stato messo da parte da Garcia. Ha bisogno di tempo, ha spiegato l'allenatore del Napoli. Bisogna capire quando l'erede di Kim sarà pronto per essere mandato in campo: fino ad ora zero minuti giocati in tre partite, ma durante il periodo della sosta Garcia lavorerà soprattutto con lui per accelerarne l'inserimento. Per il resto mancano ben 15 giocatori impegnati con le nazionali: per riavere il gruppo completo il tecnico dovrà attendere almeno una settimana.