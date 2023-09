Kvaratskhelia, l'agente conferma: "Nessun problema per il rinnovo" "Non c'è nessuna trattativa per il contratto. Ne parleremo quando vorrà la società"

Il presente e il futuro, almeno quello prossimo, di Khvicha Kvaratskhelia sono a Napoli. Firmato famiglia e entourage dell'attaccante georgiano. Appena due giorni dopo la dura nota della società ha smentito l'esistenza di qualsiasi trattativa per il rinnovo del contratto dell'esterno, in scadenza nel 2027, c'hanno pensato direttamente le persone più vicine al numero 77 azzurro a spegnere sul nascere le voci su possibili inquietudini del giocatore, reduce da una stagione da protagonista assoluto, ma assente dai rumors di mercato durante la sessione appena conclusasi.

Il motivo è semplice: oltre alla volontà del Napoli di non cederlo, c'è pure quella di Kvara di restare, grazie all'ottimo rapporto con tifosi, compagni, presidente e tutto l'ambiente.

"Col Napoli c'è un rapporto fantastico - ha dichiarato l'agente di Khvicha, Mamuka Jugeli, intervistato da 'Calcionapoli24' - Non discutiamo il rinnovo perché siamo contenti di quello che abbiamo. Il presidente è una persona fantastica. Quando e se lui riterrà opportuno rinnovare, siamo pronti alla trattativa. Non è quindi questo il momento per pensare a top club stranieri...: "Cosa preferiremmo tra Real o Barçellona? Valuteremo in futuro se Khvicha sarà pronto per quelle squadre".

Più stringato il commento del padre del giocatore, Badri, che ha voluto smentire eventuali malumori legati all'ingaggio attuale del figlio, certo sottodimensionato rispetto al valore dimostrato durante la prima stagione in Italia: "La mia famiglia non ha alcun problema con lo stipendio di Kvara. I tifosi devono sapere che non vuole cambiare squadra e darà tutto per il Napoli".