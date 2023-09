IL PIZZINO SPOT di Urgo: Due settimane di studio Non ci voleva proprio la sosta del campionato per le nazionali...

Non ci voleva proprio la sosta del campionato per le nazionali, sia per il dolore che ci arreca vedere Luciano Spalletti allenare la rappresentativa che di "azzurro" non ha veramente nulla e sia per quei quattordici giorni che l'inopportuna pausa ci lascia per rimurginare, imprecare e litigare sul Napoli. Con chi? Con tutti. Eggià perché noi studiamo e siamo preparati come nessuno al mondo. Altro che Rudi Garcia. Le soluzioni ce le abbiamo noi, le abbiamo individuate in men che non si dica e ora non resta che rilasciare una intervista o scrivere un pizzino e addio a tutti i nostri mali.