Lutto per Lobotka, è morto il papà Il cordoglio del Napoli

Una notizia drammatica per Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli, in ritiro con la Slovacchia per disputare le sfide per la qualificazione agli Europei, ha avuto un lutto in famiglia. È morto, infatti, il suo papà mentre si stava allenando con i compagni di Nazionale. Un duro colpo per Stanislav che proprio non pensava ad un dolore del genere. Non è mancato il cordoglio del Napoli: «Il Presidente De Laurentiis, i dirigenti, Garcia e lo staff tecnico, la squadra e tutto il Napoli abbracciano commossi Stanislav Lobotka per la scomparsa del caro papà».Lobotka fa parte dell'elenco dei quindici calciatori del Napoli impegnati con le nazionali. La sua Slovacchia affronterà oggi il Portogallo e lunedì prossimo il Liechtenstein. Entrambe le partite sono valide per le qualificazioni ai prossimi Europei.