La Nazionale di Spalletti somiglierà al Napoli Domani l'esordio dell'Italia contro la Macedonia per le qualificazioni agli Europei 2024

Gli uomini scudetti nell’Italia di Spalletti sono quattro. Tre giocheranno sicuro mentre il quarto si accomoderà in panchina. Domani sera contro la Macedonia del Nord, il nuovo ct della Nazionale punterà molto sui ragazziche l’anno scorso gli hanno dato una grossa mano a conquistare il titolo. Per ambire alla qualificazione al prossimo Europeo, il tecnico toscano è deciso più che mai a schierare dasubito Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Meret dovrà, invece, lasciare spazio al solitoDonnarumma. I tre calciatori del Napoli già sanno cosa vuole il loro vecchio allenatore.Non hanno bisogno di essere guidati. In due anni hanno imparato a memoria i movimenti del 4-3-3 e non è un caso che con le variazioni tattiche di Garcia stanno avendo delle difficoltà. Sarebbe stato fondamentale per loro avere ancora Lucianone in panchina ma storia è cambiata e si devono adeguare velocemente alle richieste del francese.

VERSO LA MACEDONIA.Intanto possono dare il loro contributo con la maglia dell’Italia. Inutile dire che rispetto agli altri sono favoriti. Non perché Spalletti li faccia giocare per forza ma perché già sanno cosa devono fare. Ognuno sarà padrone del suo ruolo. Di Lorenzo sarà un’ala aggiunta. Avrà davanti Politano con il quale si capisce a memoria. Centralmente spazio a Raspa che finalmente potrà esibirsi nella sua posizione preferita. Servirà vincere assolutamente per poter ambire alla qualificazione ai prossimi europei. Sarebbe un bel regalo per tutti e una grande soddisfazione per Spalletti. Che darebbe una spallata definitiva a Roberto Mancini. Un Mancini che è stato mollato subito dai suoi vecchi calciatori.

BARELLA. Il centrocampista dell’Inter ha avuto ottime parole per il nuovo ct: «Ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Spalletti ci ha dato grandissime idee, ora sta a noi interpretarle in campo. Io continuo a fare il mio calcio fatto di inserimenti, di grinta, devo provare a fare qualche gol in più».