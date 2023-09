IL PIZZINO SPOT di Urgo: Fuga da Alcatraz Il designatore Rocchi e la faccia tosta da guinness dei primati

Gianluca Rocchi più che un designatore arbitrale (ed ex arbitro) è un comico, ma di quelli che non fanno ridere. Uno che sale sul palco e con una faccia tosta da Guinness dei primati, si parla addosso mentre la gente in sala alla meglio sbadiglia, se non trasale esterefatta.

Il risultato finale però è sempre lo stesso: applausi dalla claque opportunamente reclutata da chi ce lo ha messo nel posto che occupa, il resto è tutto un silenzio sepolcrale.

Qualcuno dovrebbe ricordargli che se lo stesso "favore" Di Bello lo avesse fatto al Napoli e non alla Juve l'arbitro brindisino ora sarebbe ad Alcatraz.