Napoli: subito Spalletti-Elmas nell'esordio del tecnico con la Nazionale Weekend di riposo per i calciatori non convocati. Lunedì pomeriggio la ripresa a Castel Volturno

Alle 20.45 sarà calcio d'inizio per la sfida Macedonia del Nord - Italia e inizierà ufficialmente l'avventura di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Sarà subito sfida con un calciatore allenato dal tecnico di Certaldo all'ombra del Vesuvio. Eljif Elmas ha sottolineato nel pre-gara il gran rapporto con Spalletti, forte non solo per lo Scudetto vinto pochi mesi fa. Il jolly offensivo macedone ha rimarcato la leadership di chi è oggi il commissario tecnico azzurro nell'avventura condivisa a Napoli, definendolo "un papà".

Subito gare decisive

Elmas ha poi dribblato considerazioni sul Napoli del futuro focalizzando l'attenzione alla sfida molto importante, in programma in serata a Skopje: Macedonia del Nord reduce da due sconfitte consecutive, Italia con due gare in meno rispetto a chi guida il girone, l'Inghilterra, e una nei confronti dell'Ucraina, avanti proprio di 3 punti sugli azzurri. La Final Four di Nations League ha creato questo ritardo e l'avvio di gestione di Spalletti è già cruciale ai fini della qualificazione all'Europeo 2024.

Lunedì la ripresa a Castel Volturno

Nel frattempo sarà weekend di riposo per i calciatori non convocati dalle Nazionali e rimasti a Napoli. Solo lunedì sarà ripresa della preparazione. Occhio agli azzurri impegnati in giro per il mondo per Rudi Garcia.