Napoli: Kvara pronto al rilancio. Attesa Natan: la prospettiva per l'esordio Il georgiano non segna dal 19 marzo. Il brasiliano non ha ancora debuttato in azzurro

Parlare di involuzione risulterebbe esagerato, ma per Khvicha Kvaratskhelia non è certamente la miglior fase in carriera. Il georgiano aveva giocato su livelli monstre nella scorsa stagione sorprendendo tutti con picchi di bellezza assoluti. Non ha pienamente steccato l'avvio di campionato, sono volate via solo le prime tre giornate di Serie A, ma è sicuramente un Kvara al momento meno esplosivo, forse anche meno leggero di testa. L'esterno offensivo del Napoli avrà modo di rifarsi lungo un'annata ricca di impegni tra Italia ed Europa.

Il georgiano non segna dal 19 marzo

Kvaratskhelia è reduce dal brutto ko rimediato dalla sua Georgia contro la Spagna: a Tbilisi un 7-1 che fa malissimo, ma che dovrà garantire un rilancio nell'immediato. Martedì sarà trasferta in Norvegia e andrà nuovamente a caccia del gol che manca dal 19 marzo, firmato nel 4-0 rifilato al Torino. Da lì solo due assist: un periodo senza reti con i rimpianti Champions per il calcio di rigore sbagliato al "Maradona". Nel frattempo è fase di riposo per tutti i calciatori del Napoli non convocati dalle Nazionali: weekend di relax, ripresa fissata per lunedì pomeriggio al centro tecnico di Castel Volturno.

Debutto per il difensore con il Genoa o in Champions a Braga

Natan non ha ancora esordito in gara ufficiale con la maglia del Napoli e proprio il primo impegno dopo la sosta, la gara a Marassi contro il Genoa, potrebbe essere quella giusta per il debutto, ma occhio anche alla prima sfida di Champions. Da lì in avanti ci sarà il primo tour de force per la squadra di Rudi Garcia. Sabato 16 al Ferraris contro i rossoblu, poi mercoledì 20 la trasferta a Braga per la prima giornata dei gironi della massima competizione continentale e finale di settembre con tre gare di campionato in 7 giorni.