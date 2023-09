IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un po' a vanvera Durante le soste del campionato di calcio spesso si parla delle squadre senza criterio...

Nei giorni di fermo pesca i lavoratori del settore bivaccano, cincischiano, litigano e, soprattutto, parlano, oh come parlano. Di tutto e contro tutti. Succede lo stesso anche durante le soste del campionato di calcio. Chi ha la sua squadra del cuore che si era ben comportata fino al momento fatidico della pausa, dall'alto della sua ritrovata onniscienza, dispensa consigli e perle di saggezza non richieste alle povere derelitte in crisi o presunte tali (ora il Napoli è tra queste). A chi come me mastica amaro da giorni non resta, invece, che parlare un po' a vanvera per non compatirsi.