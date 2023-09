Italia, la delusione di Spalletti: "Dovevamo vincere, serviva più qualità" Il nuovo ct "stecca" all'esordio: ora la qualificazione agli Europei diventa complicata

Luciano Spalletti, intervistato da Sky al termine della sfida pareggiata contro la Macedonia, ha parlato della prestazione dopo l'1-1. "Forse potevamo fare qualcosa di più come qualità in mezzo al campo, non siamo stati bravi ad arrivargli con facilità sulla linea difensiva. Questo è dipeso anche dal campo che oggi era insidioso, la qualità la abbassava per forza. Dovevamo essere bravi a coprire quello spazio. Quando si va in contrasto poi è difficile direzionare la palla. Viene fuori un brutto risultato per noi perché la partita aveva la possibilità di essere vinta. Resta però una partita dignitosa da cui cominciare a lavorare".