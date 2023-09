Natan lavora sodo per essere pronto all'esordio: Garcia riflette sul debutto Il difensore brasiliano potrebbe giocare contro il Genoa, anche a gara in corso

In questi giorni Rudi Garcia si è soffermato molto su Natan, ha bisogno di testarlo molto presto, è quasi arrivata la sua ora. Sfruttando anche l'aiuto di Juan Jesus per quanto riguarda la lingua. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Le indicazioni del compagno, in questo senso, sono state preziose nel dialogo con l’allenatore. Il Napoli, come le altre grandi impegnate in Europa, è atteso da un calendario molto fitto al rientro dalla sosta. La ripresa avverrà sabato contro il Genoa e da lì, tra campionato e Champions, ci sarà sempre un impegno infrasettimanale fino alla pausa di ottobre.

Una situazione che richiede l’impiego di tutti gli effettivi per dosare nel modo giusto le energie, quindi ci sarà con ogni probabilità spazio anche per Natan, possibilmente già a Genova contro i rossoblù, considerando poi la trasferta europea col Braga. Resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso, in ogni caso il suo momento sembra essere alle porte, dopo queste prime uscite in cui finora è stato preservato".