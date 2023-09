Osimhen scatenato con la Nigeria: segna una tripletta L'attaccante del Napoli decisivo nella vittoria contro il Sao Tome

Victor Osimhen-show con la maglia della Nigeria. All'attaccante del Napoli sono bastati 13 minuti per portare in vantaggio la sua nazionale nella gara contro Sao Tome. Nonostante la qualificazione alla Coppa d'Africa già raggiunta nel gruppo A, la Nigeria non l'ha risparmiato e l'attaccante del Napoli ha chiuso alla fine con una tripletta: dopo il primo gol di testa su angolo, una rete dal dischetto (su rigore da lui stesso conquistato) ed un'altra attaccando la profondità.