Politano infortunato, contro il Genoa pronto il debutto di Lindstrom L'esterno farà gli esami: nella prossima di campionato dovrebbe sostituirlo il danese

Dopo la brutta prestazione di sabato sera contro la Macedonia, non arrivano buone notizie per Matteo Politano e per il Napoli. L'esterno azzurro ha lasciato il ritiro di Coverciano per un problema muscolare: risentimento muscolare tricipite surale destro, e quindi un problema al polpaccio. Serviranno esami per capire che tempistica richiede, ma è praticamente certo che Politano salterà la prossima di campionato, sabato prossimo in casa del Genoa alle 20.45. Dovrebbe essere il nuovo acquisto Lindstrom a fare il suo debutto da titolare, oggi impegnato con la sua Danimarca contro la Finlandia, così come Zielinski che con la Polonia sfida l'Albania.

In campo anche Osimhen, che con la sua Nigeria è andato anche in gol contro il Sao Tome. Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno, ma per ritrovare il gruppo al completo Garcia dovrà aspettare metà settimana. Martedì i primi arrivi, che dovrebbero completarsi entro giovedì. Solo due giorni, quindi, per preparare il ritorno in campo. Serve una risposta dopo la deludente prestazione contro la Lazio, ma sarà fondamentale capire in che condizioni arriveranno gli azzurri impegnati con le nazionali, sperando che Politano sia stato il primo e l'ultimo a fermarsi.