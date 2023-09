Napoli, ancora in sospeso i rinnovi di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia Le firme non ci sono, ma non ci sono problemi tra la società e i calciatori

In casa Napoli la situazione su tre rinnovi tiene ancora banco. Per quanto riguarda quello di Osimhen, non ci sono più dettagli da limare, anche perché questa lima dopo tre mesi si sarebbe consumata. De Laurentiis attende la risposta del giocatore: l'offerta è ormai quella definitiva e deve essere solo accettata. Le trattative sono finite: 11 milioni per altri due anni e clausola da 150 milioni. Il calciatore non ha ancora risposto e non è detto che accetti. Non ci sono deadline. L'attaccante è tentato dal potersi liberare la prossima estate senza una clausola e a condizioni economiche più favorevoli.

Per quanto riguarda Zielinski le posizioni sono chiare: il calciatore vorrebbe concludere il suo attuale contratto senza ribassi, poi deciderà cosa fare. Gli accordi con De Laurentiis sono per un prolungamento di due anni con l'ingaggio attuale spalmato. Anche in questo caso De Laurentiis attende una risposta ma il calciatore temporeggia. Come per Osimhen, rapporti assolutamente sereni ed entrambi i giocatori pienamente concentrati sulla stagione appena cominciata. Per Kvaratskhelia, al di là delle dichiarazioni di facciata per spegnere le polemiche, si attende l'ormai famoso adeguamento a 3 milioni bonus inclusi che De Laurentiis ha promesso al giocatore quasi un anno fa. Anche in questo caso nessuna fretta e rapporti assolutamente sereni.