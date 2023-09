Oggi ripresa a Castel Volturno Garcia prepara la sfida di sabato sera contro il Genoa

È fissata per oggi la ripresa degli ma per ritrovare il gruppo al completo Garcia dovrà aspettare metà settimana. Domani i primi arrivi, che dovrebberocompletarsi entro giovedì. Solo due giorni, quindi, per preparare il ritorno in campo. Serve una risposta dopo la deludente prestazione contro la Lazio di sabato scorso.