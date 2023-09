Demme verso la conferma da "separato in casa": nessuna offerta dalla Turchia Il centrocampista ha anche rifiutato la risoluzione contrattuale

Salvo "miracoli", Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l'agente del calciatore, che ha comunicato che al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista. Il tedesco resterà in azzurro ma sarà fuori dal progetto. Ha anche rifiutato la risoluzione consensuale del contratto per poter trovare squadra in futuro da svincolato. Il suo stipendio lordo di quasi 4 milioni peserà sulle casse del club almeno fino a gennaio, quando aprirà la prossima sessione di mercato.