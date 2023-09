Garcia ritroverà Osimhen carico come non mai: servono i suoi gol L'attaccante nigeriano galvanizzato dalla nomina al Pallone d'Oro e dalla tripletta con la Nigeria

Rudi Garcia perde Matteo Politano, ma ritroverà un Osimhen carico a mille. Questo il primo parziale bilancio della prima tornata di partite dei nazionali, con l'attaccante che è già di ritorno verso l'Italia. L'allenatore del Napoli, però, dovrà pazientare ancora per rivedere il gruppo al completo: mercoledì o giovedì al massimo saranno tutti a dispozione. Mancheranno, però, solo due giorni alla partita di sabato sera in casa del Genoa, e per il tecnico azzurro sarà importante valutare le condizioni di chi, soprattutto, ha giocato due partite. Non ci sarà Politano, che dovrà essere sottoposto a esami per capire l'entità del problema al polpaccio. Pronto Lindstrom, anche lui ieri in campo con la sua nazionale, così come Zielinski e Cajuste.

E al di là dei cambi forzati, Garcia sta comunque pensando a qualche novità per cancellare il deludente secondo tempo visto contro la Lazio e far ripartire subito il Napoli all'inseguimento delle squadre a punteggio pieno. Intanto oggi riprenderanno gli allenamenti a Castel Volturno: prosegue la fase di ambientamento di Natan, che spera nel debutto. Non dovrebbe togliere il posto a Juan Jesus, ma è possibile che Garcia lo faccia esordire, magari a gara in corso. Rrhamani e Ostigard sono tra i 15 convocati con le nazionali, mentre Juan Jesus è rimasto in sede e sta aiutando il connazionale ad ambientarsi nella nuova realtà.