IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non è Fideleff Incomprensibile lo scetticismo dei tifosi sulla campagna acquisti del Napoli in particolare su Natan

Non capisco tutto questo trambusto dei tifosi del Napoli per la campagna acquisti, ritenuta da una parte di essi inadeguata. A quelli, come a molti altri oggi silenti, ma vocianti e come un anno fa, proprio su Kim Min-jae prima di tutti, oggi considerato insostituibile, di fatto il nuovo Bekenbauer, ma allora ritenuto di un valore non superiore alle infumabili (e inaspirabili) Kim - solo mia madre ci riusciva - occorre forse ricordare che Natan è di 4 anni più giovane del coreano ed è alla sua prima esperienza extrabrasiliana? Se è stato scelto un motivo ci sarà. Non è Fideleff, fidatevi.