Garcia aspetta il rientro dei nazionali per scegliere la miglior formazione Oggi il gruppo dovrebbe essere al completo in vista della partita col Genoa di sabato

Mettere da parte i dubbi sul rinnovo, e concentarsi sul rilancio del Napoli. Victor Osimhen ha già parlato chiaramente in questi giorni: esiste una trattativa per il prolungamento con il Napoli, ma a decidere è solo De Laurentiis. Da parte sua darà il massimo, senza timore di proseguire col contratto attuale. L'attaccante nigeriano è tra i primi a rientrare a Castel Volturno dopo la parentesi con la nazionale: una sola gara giocata dalla sua Nigeria, già qualificata per la Coppa d'Africa, e una tripletta: tutto pronto per ripetersi anche con il Napoli a partire da sabato sera. In casa del Genoa i partenopei dovranno dimostrare che contro la Lazio c'è stato solo un passo falso. Osimhen il punto fisso, anche se qualcosa cambierà in attacco: non ci sarà l'infortunato Politano, che dovrebbe saltare almeno le prossime due partite. Al suo posto è pronto il nuovo acquisto Jesper Lindstrom, che per fortuna è tornato a disposizione di Garcia già nella giornata di lunedì. Kvaratskhelia, stasera impegnato con la sua nazionale, dovrebbe completare il tridente. Non si esclude qualche altro cambio, ma nessuna rivoluzione: occhi puntati su Lobotka, che a quanto pare non è più il fulcro del gioco, eppure le statistiche confermano come sia ancora il giocatore che tocca più palloni. Probabile che a fare la differenza, a questo punto della stagione, sia soprattutto la condizione atletica.