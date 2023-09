Garcia finalmente ritrova il gruppo al completo, ma sabato già si gioca Rientrati gli ultimi nazionali in vista della gara contro il Genoa

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia prosegue gli allenamenti a Castel Volturno: oggi avrà finalmente il gruppo al completo, a soli due giorni dalla partita in casa del Genoa, che si giocherà sabato alle 20.45. Garcia dovrebbe preparare qualche cambio di formazione: Lindstrom sostituirà l'infortunato Politano, anche se non si esclude proprio l'utilizzo di Raspadori in posizione di esterno destro. Novità anche in difesa, dove il brasiliano Natan spinge per il debutto, ma anche il norvegese Ostigard si candida per giocare al fianco di Rrhamani. Sabato inizierà il tour de force, visto che martedì ci sarà il primo impegno in Champions League in casa del Braga.