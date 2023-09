De Laurentiis fa i complimenti a Raspadori e non mette pressione a Garcia Il presidente: "C'è da lavorare, ma siamo soltanto all'inizio"

Aurelio De Laurentiis non mette pressione al Napoli: alla presentazione della seconda stagione della serie tv Vita Da Carlo, a Roma, il presidente ammette che serve un po' di pazienza: "C'è tanto lavoro da fare, ma siamo solo all'inizio della stagione". Due vittorie e una sconfitta nelle prime tre uscite, con il secondo tempo contro la Lazio che lasciato molte perplessità. Ma segnali incoraggianti sono arrivate dalle prove in Nazionale di tre azzurri, in particolare: Osimhen, Raspadori ed Elmas. E De Laurentiis ha voluto fare i complimenti all'attaccante italiano, utilizzato da Spalletti come prima punta nella prima vittoria per il nuovo ct, ed ex allenatore del Napoli. "Raspadori è stato bravo - ha detto il presidente - facendo i complimenti all'ex Sassuolo, che nel Napoli dovrà trovare una collocazione diversa, visto che nel ruolo di falso nueve è chiuso dal nigeriano e da Simeone.