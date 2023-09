IL PIZZINO SPOT di Urgo: Raspa ha un ruolo Raspadori nel ruolo di centravanti. La combinazione ripaga (finalmente) le attese...

Luciano Spalletti alla seconda da allenatore della nazionale italiana cambia il registro e gli ossequi a questo o a quel senatore e schiera una squadra con Zaniolo esterno destro dal primo minuto, dallo stesso tempo di gioco Frattesi (non titolare nell'Inter) a centrocampo con Locatelli a fare il Lobotka, e (udite, udite) Raspadori nel ruolo di centravanti. La combinazione ripaga (finalmente) le attese per 35' giusti giusti, che hanno ricordato a tutti il Napoli dell'anno scorso. Peccato per qualche minuto di deconcentrazione che costa il gol dell'Ucraina. La notizia è che Raspa ha un ruolo.