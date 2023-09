IL PIZZINO SPOT di Urgo: Portiere compreso Raspadori ricorda Paolo Rossi o Gerd Müller, eppure per Garcia non è un centravanti...

A me fanno ridere quelli che dicono che Raspadori non è un centravanti, anche se ad affermarlo è l'allenatore stesso del Napoli, Rudi Garcia. Non avrò fatto il corso di Coverciano per guidare squadre di calcio con tono fermo e competente, ma so riconoscere nelle movenze del 23enne bolognese quelle tanto di un rapace d'area - alla Paolo Rossi o alla Gerd Müller per intenderci - quanto di un facilitatore di manovra per tutti i suoi compagni di squadra. Certo deve avere anche l'allenatore che non lo considera l'uomo per tutte le stagioni o il calciatore per tutti i ruoli, portiere compreso.