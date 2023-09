Garcia ha due idee per sostituire l'infortunato Politano A destra il nuovo acquisto Lindstrom, oppure uno tra Raspadori ed Elmas

Sono tornati tutti a disposizione i nazionali di Garcia per la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Il tecnico azzurro ha potuto finalmente allenare il gruppo al completo per preparare il quarto match di Serie A. Con Politano in infermeria, il francese deve scegliere il sostituto da inserire nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Lindstrom è il sostituto naturale dell’ex Inter e dovrebbe toccare a lui. Ma in lizza per una maglia da titolare ci sono anche Elmas e Raspadori. Entrambi sonorientrati dopo delle ottime prestazioni con le rispettive Nazionali. A centrocampo non si toccherà nulla. Lobotka sarà il regista con Anguissa e Zielinski al proprio fianco. In difesa ci sarà l’esordio di Mario Rui dal primo minuto. Con Olivera tornato dall’Uruguay nelle ultime ore, il portoghese si riprenderà il suo posto sulla corsia sinistra. Non ci dovrebbero essere altre novità. I tifosi vogliono vedere all’opera Natan ma col Genoa la coppia centrale sarà formata da Rrahmani e Juan Jesus con capitan Di Lorenzo a destra.