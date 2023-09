Fifa The Best 2023, ci sono Osimhen e Kvaratskhelia I due azzurri fanno parte della lista dei 12 calciatori in lizza. Per i tecnici anche Spalletti

Ci sono anche Osimhen e Kvartskhelia nella lista dei dodici calciatori del “The Best Fifa Men’s Player 2023”. L’organizzazione di questo premio importantissimo, vinto l’anno scorso da Leo Messi, hanno annunciato i finalisti. E tra di loro, come detto, ci sono anche i due attaccanti azzurri che nello scorso torneo sono stati protagonisti nella conquista dello scudetto del Napoli. Il premio se lo aggiudica il miglior giocatore dell’anno solare sulla base dei voti che arrivano da alcuni rappresentanti dei media, i commissari tecnici e i capitani delle Nazionali. I due calciatori partenopei sono in “buona” compagnia. Naturalmente c’è ancora una volta Messi. Poi De Bruyne (City), l’ex Inter Brozovic, Mbappè (Psg), Haaland (City), Bernardo Silva (City), Alvarez (City), Gundogan (Barcellona), Rice (Arsenal). Osimhen e Kvara, dunque, sono in ottima compagnia. A fare man bassa è il City che ha conquistato il triplete in Inghilterra. Poi c’è subito dopo il Napoli con due elementi. Nessuno del Real Madrid ma uno del Barcellona. Un altro dell’Arsenal e il bomber del Paris Saint Germain.

GLI ALLENATORI. C’è il Napoli anche nei Best Fifa Awards degli allenatori. Non poteva mancare assolutamente Luciano Spalletti. Il nuovo ct della nazionale italiana è in compagnia di Simone Inzaghi che con la sua Inter è stato capace di arrivare in finale di Champions League. In lizza per il premio anche Pep Guardiola (Manchester City), Xavi (Barcellona) e Ange Postecoglou (ex Celtic ora al Tottenham).