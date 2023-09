IL PIZZINO SPOT di Urgo: Altare o polvere Si continua a discutere sul ruolo di Raspadori e si esprimono opinioni molto discutibili...

Chiudo il trittico su Giak Raspadori - una delle mie fisime da sempre - solo per dissentire con tutte le mie forze dal giornalista di cui normalmente condivido anche le virgole, Paolo Del Genio. "Se sei un brevilineo, un giocatore tecnico" - ha detto il giornalista napoletano - "puoi fare tranquillamente il centravanti. Ma se sei un ottimo calciatore come Raspadori non puoi farlo nelle squadre top. Per farlo con quel fisico devi avere il talento di Romario. Raspadori è un ottimo calciatore, ma non è paragonabile a Romario o anche ad Aguero". Siamo alle solite, altare o polvere.