Napoli a Genova: Garcia prova a superare Spalletti Questa sera a Marassi la sfida al Genoa di Gilardino

Da un sold out all'altro: domani sera a Marassi ci sarà il tutto esaurito per la sfida del Napoli in casa del Genoa. Garcia, molto criticato dopo la sconfitta interna contro la Lazio, ha la possibilità - con una vittoria - di fare un punto in più rispetto al Napoli dello scorso anno. Proprio quello che ha dominato il campionato: segno che anche l'inizio di Spalletti non fu facilissimo, prima della grande fuga verso lo scudetto. Garcia ritrova tutti, compreso Politano: l'infortunio al polpaccio patito contro la Nazionale era di poco conto, e infatti l'esterno è tra i convocati per la gara del Ferraris. Probabilmente non partirà dal primo minuto, perché il problema fisico richiede cautela: per sostituirlo si candidano il nuovo acquisto Lindstrom e il versatile Raspadori, che da prima punta ha fatto molto bene con la nazionale di Spalletti. Il francese punta a vincere, perché con una vittoria avrebbe un punto in più di Spalletti lo scorso anno. Segno che anche la squadra che ha dominato l'ultimo campionato, in partenza ebbe qualche difficoltà.

Il favorito sembra proprio l'italiano, e qualche cambio è certo visto che Garcia ha annunciato che si partirà con una formazione diversa da quella vista contro la Lazio. Probabile almeno un cambio in difesa, con Ostigard e Mario Rui che insidiano Juan Jesus e Olivera, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per Elmas. E sold out sarà anche il Maradona, che per la gara del 3 ottobre di Champions League contro il Real Madrid è già sold out: venduti tutti i biglietti nella fase 2, quella riservata ai possessori di fidelity card. Non c'è stato modo di aprire la vendita libera, perché i tagliandi sono andati letteralmente a ruba.