Elmas il favorito per sostituire Politano nel tridente L'ex Inter ha recuperato, ma partirà dalla panchina

In difesa ci sarà per la prima volta dall’inizio della stagione Mario Rui, che darà il cambio a Olivera. A centrocampo si candida Elmas, pronto a dare un po’ di respiro al più affaticato tra Anguissa e Zielinski. In attacco invece non sarà rischiato - nonostante il recupero lampo - Politano e il suo posto se lo contenderanno Lindstrom e Raspadori, che il tecnico francese continua a considerare un jolly e non solo una prima punta.