Il Napoli rischia grosso, ma trova il pari in casa del Genoa Gli azzurri vanno sotto di due gol, ma grazie ai cambi dalla panchina trovano un punto

L'orgoglio dei campioni e il riflesso del Tricolore riportano il Napoli in superficie dall'apnea di Genoa. Gli azzurri risalgono dallo 0-2 al 2-2 in una mezzora di rabbia e furore. A Marassi sembrava la serata della Lanterna per la doppia fiammata di Bani e Retegui a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Ma il Napoli non rimane in ginocchio. Si solleva prima con una frustata di sinistro di Raspadori e poi si scuote con una deliziosa girata al volo di Politano a pochi minuti dal 90esimo. Finisce in parità e c'è da prendersi l'oscurità della prima ora, ma anche la luce di una sequenza finale di fierezza e talento. Si ricomincia subito sul sentiero continentale. Mercoledì la Champions sfila sul red carpet internazionale. Il Napoli debutta in Portogallo, si apre la nuova avventura tra le stelle d'Europa...

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 7, Bani 7, Dragusin 6; Martin 6 (45'st Vasquez sv), Sabelli 6 (29'st Malinovskyi 6), Strootman 6.5 (32'st Thorsby sv), Badelj 6.5, Frendrup 6; Gudmundsson 7, Retegui 7.5. In panchina: Leali, Sommariva, Romero, Hefti, Haps, Jagiello, Kutlu, Ekuban, Puscas. Allenatore: Gilardino 7.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 5.5, Juan Jesus 5, Mario Rui 5.5 (13'st Olivera 6); Anguissa 5.5 (13'st Raspadori 7), Lobotka 6 (29'st Cajuste 6), Zielinski 6.5; Elmas 5 (1'st Politano 7), Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 5.5 (44'st Zerbin sv). In panchina: Contini, Idasiak, Natan, Rrahmani, Zanoli, Lindstrom, Gaetano, Simeone. Allenatore: Garcia 6.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.5.

RETE: 40'pt Bani, 11'st Retegui, 31'st Raspadori, 39'st Politano.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, circa 32.000 spettatori presenti. Ammoniti: De Winter, Retegui, Badelj, Elmas, Cajuste. Angoli: 3-1. Recupero: 3' pt, 5' st.