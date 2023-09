Garcia: "Brutta partita, ma abbiamo reagito da grande squadra" L'allenatore del Napoli dopo il pareggio col Genoa: "La svolta è arrivata dalla panchina"

"Abbiamo disputato una partita non bella, ma abbiamo avuto una reazione da grande squadra". Rudi Garcia analizza con una dicotomia la prestazione bifase del Napoli a Marassi.

"Sicuramente per un'ora ci siamo espressi sotto tono e non per quelle che sono le nostre capacità. Abbiamo creato poco e abbiamo subìto due gol da calci piazzati. Questo è sintomo di poca attenzione e concentrazione. Probabilmente non è semplice essere determinati al massimo prima di una sfida di Champions".

"Poi nell'ultima mezzora abbiamo visto un'altra partita e devo dire che la svolta è arrivata dalla panchina, gli uomini che sono entrati hanno riportato la luce i campo e abbiamo pareggiato dimostrando il nostro valore. Resta il fatto, però, che oggi abbiamo perso due punti"

Sugli episodi arbitrali: "Non sono stati favorevoli purtroppo. Sul primo gol preso c'era un fallo in area su Anguissa, ma in ogni caso nel complesso della gara hanno pesato di più i nostri errori. Se non siamo riusciti a vincere la responsabilità è nostra"