IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le voci di dentro

Che dicono le voci di dentro della SSC Napoli dopo questo brutto inizio di campionato? Niente. Il sempre ciarliero Aurelio De Laurentiis tace, il direttore sportivo Mario Meluso ha bofonchiato qualcosa di grottesco e farlocco prima del calcio d'inizio di Genoa-Napoli per poi ritirarsi in buon ordine. Rudi Garcia ha asserito qualcosa di talmente ridicolo che più d'uno ha temuto che credesse di essere ancora in Arabia Saudita e ha provato con gesti e smorfie a farglielo capire. Tutto inutile. L'allenatore transalpino sembra andare imperterrito per la sua strada, temo (per noi) muta.