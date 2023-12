Meret: "Abbiamo vinto con equilibrio e pazienza" Il portiere del Napoli ha evitato un gol con una grande parata

"Vincere in casa ci dà gioia e ci trasmette una spinta importante". Alex Meret è stato decisivo questa sera in almeno un paio di occasioni in cui è riuscito a fermare gli attaccanti del Cagliari.

"Sì, sono contento soprattutto perchè non ci siamo mai disuniti anche quando la gara si è fatta difficile"

"Abbiamo avuto l'equilibrio e la pazienza per conquistare il successo fino alla fine. Abbiamo dimostrato segni di ripresa e abbiamo una voglia di tornare ai livelli che sappiamo di poter raggiungere per le nostre potenzialità.

"Stasera ho fatto una parata importante, ma la nostra forza è il gruppo e l'unione che ci caratterizza. Oggi deve essere un punto di partenza per riprendere il cammino al quale tutti dobbiamo ambire e per dimostrare nuovamente il nostro valore"