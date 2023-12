IL PIZZINO SPOT di Urgo: Botte sparse e poco più Nel Cagliari c'erano due ex azzurri, attaccanti dal dente avvelenato, uno fa ancora male...

Di ragioni di interesse Napoli-Cagliari ne aveva tante e, per fortuna, tutte squisitamente sportive. Insomma, niente a che vedere con quelle annose (e noiose) rivalità unilaterali, figlie di confusi tratti storici e astruse collocazioni geografiche di un derby del sud più inventato che presunto. Si partiva con i due allenatori, che avevano militato in entrambe le squadre, lasciando, a dire il vero, più un buon ricordo Ranieri in Campania che non Mazzarri in Sardegna. Poi gli ex azzurri in divisa rossoblù, due attaccanti dal dente avvelenato, uno fa ancora male. Botte sparse e poco più.