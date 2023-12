IL PIZZINO SPOT di Urgo: La caducità della scelta Non attribuisco particolari colpe a Walter Mazzarri, ma a chi lo ha scelto dopo l'errore con Garcia

Qualcuno mi accuserà di essere troppo duro con il Napoli e di non riconoscere lo sforzo comunque compiuto dalla sua dirigenza per rimediare al macroscopico errore compiuto con l'ingaggio di Rudi Garcia e - non dimentichiamocelo - del suo staff. La mia risposta è semplice. Quella che stiamo vedendo è una copia sbiadita, e anche un po' contraffatta, della squadra che con Luciano Spalletti aveva vinto solo pochi mesi fa, e con largo anticipo, uno scudetto storico. Non attribuisco particolari colpe a Walter Mazzarri, ma a chi lo ha scelto, anteponendo la caducità della scelta alla sua lungimiranza.