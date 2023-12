IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quando è troppo Come spiegare le sistematiche direzioni arbitrali contrarie di cui "beneficiano" gli azzurri...

Dopo la vittoria, inaspettata e maldigerita, del Napoli in campionato, chi tira le fila del calcio in Italia deve aver fatto un'altra bella riunione in una qualche casa patrizia romana e deve aver sancito che la squadra azzurra non avrebbe più dovuto vincere nulla per i prossimi 30 anni almeno. Si spiegano così le sistematiche direzioni arbitrali contrarie di cui "beneficiano" gli azzurri a ogni loro uscita entro i confini nazionali, coppa Italia compresa. Contro il Cagliari al Maradona, dopo aver preso botte da orbi dai sardi il Napoli ha finito con più ammoniti di loro e un gol meno del dovuto.