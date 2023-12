Mazzarri: "Spero ci serva da lezione per il futuro" L'allenatore del Napoli chiede scusa dopo la figuraccia in Coppa Italia

Mi voglio scusare innanzitutto coi tifosi, non meritavano questa serata anche perchè ci hanno incitato fino alla fine". Walter Mazzarri contrito e amareggiato dopo la sconfitta del Napoli col Frosinone e l'eliminazione dalla Coppa Italia

"Domani rifletteremo tutti insieme su questa brutta prova, abbiamo preso gol su errori evidenti. Nel calcio ci sta di perdere, ma non giocando in questa maniera. Sembravamo una squadra spenta che va per conto suo"

"Dobbiamo guardarci in faccia e cambiare registro sin da subito, questa sconfitta ci deve servire da lezione per il futuro"

"Onestamente fino a quando non abbiamo fatto sostituzione la squadra ha risposto bene con i calciatori che avevano giocato di meno. Poi, dico la verità, pensavo di poter vincere facendo entrare forze fresche e i titolari, invece abbiamo peggiorato la prestazione"

"Purtroppo non so dare spiegazioni oltre questa analisi. Probabilmente quando sono entrati i calciatori di maggiore qualità, abbiamo peccato di presunzione pensando di vincere senza attenzione"

"Adesso quello che conta è allenarci, lavorare, riuscire ad avere più tempo per curare tutti gli aspetti e riprendere la strada giusta immediatamente"