Napoli: testa alla Roma, nuovo esame all'Olimpico Sabato (ore 20.45) la sfida tra i giallorossi e gli azzurri, preziosa in chiave Champions

Ripartenza immediata dopo il disastro in Coppa Italia, testa alla Roma e al big match dell'Olimpico, in programma sabato (ore 20.45), che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A. Il Napoli ha detto addio al percorso in Coppa subendo il poker dal Frosinone e costringendosi di nuovo a un esame di mentalità e di rilancio in poche ore. La corsa alla zona Champions, al quarto posto, diventato obiettivo minimo dopo le difficoltà della prima parte della stagione in Italia, non ammette più pause.

Corsa alla zona Champions

Sarà scontro diretto con una Roma reduce dal ko contro il Bologna, quarto in classifica e che ha confermato in Coppa Italia di essere ormai una realtà, e non più una sorpresa, della stagione. I felsinei hanno ottenuto il pass per i quarti di finale ribaltando l'Inter al "Meazza" nel secondo tempo supplementare. Cinque squadre in tre punti e a quota 25 c'è la Roma con due lunghezze di ritardo dal Napoli, che al tredicesimo posto per risultati casalinghi aggiunge il secondo per quelli in trasferta: un dato da confermare all'Olimpico.

Due pedine ai box

Nella ripartenza a Castel Volturno Frank Anguissa e Piotr Zielinski hanno lavorato in gruppo, mentre Matias Olivera ha svolto personalizzato in palestra con Eljif Elmas costretto a sole terapie.