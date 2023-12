IL PIZZINO SPOT di Urgo: Con tutto il rispetto La pesante sconfitta del Napoli col Frosinone

Confesso che non mi è passata, né so se mi passerà.

Del resto se Aurelio De Laurentiis ha di fatto "cacciato" (per pubblica ammissione dello stesso presidente) Luciano Spalletti da Napoli e dal Napoli a causa della sconfitta dello scorso campionato per 0 a 4 contro il Milan - semifinalista di Champions League proprio a nostro discapito - con uno scudetto già da tempo e largamente in tasca, sarò ben libero io di rammaricarmi per una pari sconfitta in casa in coppa Italia contro il modesto Frosinone (con tutto il rispetto per la squadra ciociara), peraltro sceso in campo con ben otto riserve.