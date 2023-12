Elmas al Lipsia, ci siamo: visite mediche a fine mese Sembra definita la prima cessione del mercato invernale

Ci siamo per il passaggio di Eljif Elmas al Lipsia, l’affare è ai dettagli. Le visite mediche del macedone – riferisce Sky Sport – sono previste per fine mese, da gennaio dovrebbe iniziare la sua avventura in Bundesliga. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare il Napoli dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla sua cessione.