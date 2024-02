Mazzarri: "Una reazione da grande squadra" L'allenatore del Napoli dopo il successo sul Verona al "Maradona", arrivato in rimonta

"Abbiamo avuto una reazione da grande squadra". Walter Mazzarri commenta così la vittoria del Napoli sul Verona in rimonta all'ultimo respiro.

"E' stato un successo sofferto, ma abbiamo meritato di vincere. Dovevamo segnare prima, avremmo potuto gestire meglio la supremazia e concretizzare alcune occasioni".

"Poi è diventato difficile dover risalire sotto di un gol dopo tutto quello che avevamo prodotto e le energie spese. Ma non abbiamo mai mollato. E' queta l'anima che io chiedo alle mie squadre, la mentalità che ti permette di non cedere e di credere al successo fino a quando c'è tempo per giocare"

"Oggi sono state importanti gli ingressi nella ripresa, abbiamo messo dentro forze fresche. Avevo già delle idee di come poter cambiare a gara in corso e devo dire che abbiamo fatto scelte giuste"

"Ho sofferto molto in panchina, ma poi quando si vince in questo modo c'è maggior gusto".

Su Kvara: "E' un campione e lo ha già ampiamente dimostrato lo scorso anno. Adesso sta anche meglio fisicamente, tutta la squadra sta salendo di condizione, e chiaramente segnare ti dà grande fiducia. Sto cercando di spostarlo più in avanti e più centrale anche per evitare che gli facciano una gabbia di marcature. Sono contento per la sua prestazione e per il gol splendido"