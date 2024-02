IL PIZZINO SPOT di Urgo: Avanti per inerzia Non c'è niente che funzioni in piena armonia, soprattutto per chi ha ancora quel Napoli negli occhi

Non considero quella del Napoli contro il Verona al Maradona una vittoria. O almeno, lo è per i punti conquistati e per la tenacia e la forza messe in campo, non certo per la qualità del gioco, la costante supremazia, le occasioni non concesse e quelle sprecate, queste ultime più frutto di iniziative personali che di una logica di squadra che sa cosa fare e come farlo. Non c'è niente che funzioni in piena armonia, soprattutto per chi ha ancora quel Napoli di pochi mesi fa negli occhi e (indelebilmente) nel cuore. Sembra che gli azzurri vadano avanti per inerzia più che per convinzione.