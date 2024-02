Natan vuole il Milan. Allarme Osimhen in Coppa d'Africa Domani nuova conferenza stampa del presidente De Laurentiis a Castel Volturno

Riparte la settimana del Napoli, con la ripresa degli allenamenti fissata per questo pomeriggio. Nel mirino c'è la difficile sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan, dove servirà una prova autorevole per rilanciarsi seriamente verso la zona Champions. Dopo la vittoria della Roma di ieri il Napoli è settimo, anche se il quarto posto nelle mani dell'Atalanta dista solo quattro punti. Mazzarri valuterà se tornare alla difesa a tre, schieramento più prudente, o confermare la difesa a quattro con più soluzioni offensive. Mancherà lo squalificato Mario Rui, mentre potrebbero tornare tra i convocati Meret e Olivera. Natan potrebbe essere pronto al rientro tra i titolari.

Ma questa sarà ancora la settimana di De Laurentiis: dopo le parole di sabato, domani il presidente ha fissato un'altra conferenza stampa a Castel Volturno. Per ora l'argomento è top secret, ma il patron dovrebbe mantenere l'impegno di qualche settimana fa, ossia rivelare alcune famigerate "verità" in merito alla difficile stagione del post scudetto e ai tanti errori commessi, di cui si è preso già la responsabilità. Occhio anche alla Coppa d'Africa, con Osimhen a rischio per la semifinale di domani contro il Sud Africa. L'attaccante non è partito con la squadra a causa di un problema addominale, ma potrebbe recuperare all'ultimo momento. Ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore.