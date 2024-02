Nigeria, allarme rientrato per Osimhen: sta raggiungendo la squadra Coppa d'Africa, l'attaccante del Napoli aveva accusato problemi addominali. Domani la semifinale

Allarme rientrato per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli era rimasto ad Abidjan insieme ad un membro dello staff medico della Nigeria per curarsi da un dolore alla fascia addominale.

Stando a quanto riferito da alcuni media nigeriani, il bomber ex Lille ha risolto i problemi fisici e, dopo aver ottenuto l’ok dai medici, è ora in viaggio per Bouake in Costa d'Avorio, per unirsi ai compagni di squadra. Domani alle 18 la Nigeria giocherà la sfida di semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica.