IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non è da Napoli Lo stesso Mazzarri ha rese pubbliche incertezze, angosce e paure che non fanno ben sperare...

Le conferenze stampa di Walter Mazzarri sono addirittura più noiose di quelle di Rudi Garcia. Ai luoghi comuni del francese sono seguite le tiritere monotone del toscano su moduli, uomini a disposizione e assenti, appropriatezza degli acquisti, posizioni in campo di Kvaratskhelia e del "misterioso" Lindstrom, mediani veri e falsi, annose quisquiglie su Politano e suo vice. Dopo Napoli-Verona lo stesso Mazzarri ha poi rese pubbliche incertezze, angosce e paure che non fanno ben sperare per il futuro. "Meglio il pareggio o la possibile sconfitta?" - ha confessato di essersi chiesto. Ciò non è da Napoli.