Il Napoli punta al colpo al "Meazza", ma oggi la scena è di De Laurentiis Conferenza stampa del presidente del Napoli: parlerà dei retroscena della tormentata estate

Il Napoli punta al grande colpo a San Siro, all'inseguimento della prima vittoria stagionale contro una big. Mazzarri ha sconfitto l'Atalanta al suo debutto sulla panchina azzurra, ma conquistare i tre punti in casa del Milan, domenica sera, avrebbe ben altro sapore. Ma ancora una volta sarà Aurelio De Laurentiis a prendersi la scena: il presidente del Napoli ha convocato una conferenza stampa per questa mattina a Castel Volturno. Non è stato annunciato l'oggetto dell'incontro con i giornalisti, ma dovrebbe trattarsi della famosa "resa dei conti" che il patron annunciò lo scorso 29 dicembre, dopo la partita con il Monza.

Il presidente spiegò che era pronto a dire tutta la verità su quanto accadde la scorsa estate, con la difficile gestione del post scudetto e una stagione quasi da incubo. Dall'esonero di Garcia alle polemiche interne, passando per il tormentato rinnovo con addio annunciato di Osimhen, fino all'esclusione di Zielinski dalla lista Champions. De Laurentiis ha più volte ammesso di aver commesso degli errori, ed è probabile che domani entri nel dettaglio, forse senza risparmiare riferimenti al recente passato, con l'addio di Spalletti e Giuntoli che ha dato il via alla tormentata annata che i tifosi azzurri stanno vivendo. Intanto, domenica Mazzarri dovrebbe recuperare Natan, che oggi compie 23 anni, mentre rinuncerà allo squalificato Mario Rui. Restano in dubbio gli acciaccati Zielinski, Meret e Olivera.