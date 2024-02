La Nigeria di Osimhen in finale di Coppa d'Africa: sfiderà la Costa d'Avorio L'attaccante azzurro, però, esce infuriato per il cambio

La Nigeria di Victor Osimhen è la prima finalista della Coppa d'Africa dopo aver superato il Sudafrica ai calci di rigore. La SSCNapoli si è congratulata col proprio bomber e con tutta la nazionale nigeriano per il prestigioso traguardo raggiunto: "Congratulazioni a Osimhen e alla Nigeria per l'accesso alla finale della Coppa D'Africa 2024!". L'attaccante del Napoli non ha segnato, ed è uscito infuriato per il cambio. Non ha partecipato alla lotteria dei rigori.